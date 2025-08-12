Edirne'de orman yangını: Alevlerin evlere sıçramasına ramak kaldı
Edirne'de çıkan orman yangınına 10 saattir aralıksız müdahale edilmesine rağmen ürkütücü boyuta ulaşan alevlerin evlere sıçramasına ramak kaldı.
Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyünde çıkan orman yangını 10 saattir devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle korkutucu boyuta ulaşan alevlerin yazlık evlere sıçramasına ramak kaldı. Ekipler, alevleri söndürmek için zamanla yarışıyor.
Yangın, etkisini artırarak devam ediyor. Tahliye edilen vatandaşlar büyük korku yaşadıklarını belirtti.