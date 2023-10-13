Edirne'de Osmanlı dönemine ait 150 yıllık kılıç ve kını ele geçirildi

Edirne’de İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şahsın üzerinde yapılan arama sonucunda, Osmanlı dönemine ait 150 yıllık kılıç ve kını ele geçirildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesi içerisinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan ve akabinde değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarı bilgiler doğrultusunda harekete geçti. R.T. isimli şahsı fiziki takibe alan ekipler, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada satışa çıkarmayı planladığı tarihi eser niteliğinde ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 150 yıllık kılıç ve kılıca ait kın ele geçirdi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan R.T.’nin işlemleri sürüyor.