Edirne'de otluk alanda yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Edirne'de otluk alanda çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı.

Edirne'de otluk alanda yangın: Alevler geceyi aydınlattı
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Edirne’de otluk alanda çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı.

Edirne’nin Barutluk Mahallesi’ndeki otluk alan henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, geniş alana yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

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