Edirne'de otobüs, otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Edirne'de otobüs ile aynı yönde ilerleyen motosiklet ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edirne'de otobüs, otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
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Edirne’de otobüs ile aynı yönde ilerleyen motosiklet ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bulgaristan uyruklu Yavor Tiko yönetimindeki CO 6157 BC plakalı otobüs, aynı istikamette ilerleyen Efe Assı’nın kullandığı motosiklet ile Burak Nalbant kontrolündeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.