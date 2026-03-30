Edirne'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kazanın ardından korkarak kaçan cipteki "Zoiy" adlı kedi yapılan aramalara rağmen bulunamadı.

İddiaya göre, Gelibolu istikametinden Keşan istikametine giden G.A.A. yönetimindeki 39 ACG 094 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı yakınlarına geldiği sırada, önünde giren Alman vatandaşı F.A. yönetimindeki WM FK 369 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve cip ana yoldan tali yola savruldu. Otomobil ve cipin yaklaşık 200 metre sürüklendiği kazada, cip sürücüsü G.A.A., otomobil sürücüsü F.A. ve otomobilde bulunan E.K. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından, cipte "Zoiy" isimi bir kedi olduğu ve korkup kaçtığının söylenmedi üzerine polis ve itfaiye ekipleri kediyi aramaya başladı. Çevrede yapılan aramada kedi bulunamadı.