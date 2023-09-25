Edirne'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Edirne'nin Enez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edirne'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
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Edirne’nin Enez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Enez istikametinden Keşan istikametine giden 22 RS 636 plakalı hafif ticari araç ile 34 KR 8730 plakalı otomobil, Abdürrahim köyü yakınlarında çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan M.Ö., S.K., Z.K. ve M.Ö. ile hafif ticari araçta bulunan R.S. ve S.S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.