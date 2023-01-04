Edirne'de otomobil köprüden uçtu: 3'ü çocuk 5 yaralı

Edirne’de yoğun sis sebebiyle bir otomobilin köprüden uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne-Süloğlu yolu Demirhanlı Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne’den Süloğlu istikametine gitmekte olan Mehmet İşlek yönetimindeki 22 UB 627 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Demirhanlı Köprüsü’nden aşağı uçtu. Kazada, sürücü İşlek ile araçta bulunan eşi, 2 çocuğu ve Edirne merkezden köyüne bırakmak için kurstan aldığı komşusunun çocuğu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan aile, vatandaşların ve itfaiye ekibinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Vatandaşlar, yoğun sis nedeniyle kazanın meydana geldiğini ifade etti. Jandarma ekipleri yolda önlem alarak otomobillerin köprüden güvenli şekilde geçişini sağladı. Kaza yapan ailenin yakınlarından Habil Akar, Edirne merkezden Süloğlu istikametine dönerken yoğun sis nedeniyle otomobilin köprüden uçtuğunu söyledi.

"Burada köprünün virajlı olmasından dolayı sürekli benzer kazalar yaşanıyor"

Yaralanan aileye ilk müdahaleyi yapan vatandaşlardan Aydın Gür, çocukların bağrışma seslerini duyunca bölgeye geldiklerini ve 112 Acil Çağrı Merkezini aradığının belirterek, "Burada köprünün virajlı olmasından dolayı sürekli benzer kazalar yaşanıyor" dedi.

Kaza yapan sürücünün arkadaşı Murat Gür, sürücüye ilk müdahaleyi yaptığını ifade ederek, "Sürücü, ’Eşimi kurtar’ diye bana seslendi. Köprüden aşağıya uçmuşlar, biz de gidip sürücü olan arkadaşım Mehmet’i kurtardık. Kafasında ve gözünde kanamalar vardı. Sağlık ekipleri müdahale ederek ambulanslarla hastaneye götürdü. Viraja biraz hızlı girmiş olabilir. Xaten sis de var, yerler buz pisti gibi. Bunun sonucunda kaza yaşanmış" diye konuştu.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.