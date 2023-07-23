Edirne'de otomobil şarampole girdi: 2 yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin şarampole girmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edirne'de otomobil şarampole girdi: 2 yaralı
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin şarampole girmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Keşan-Uzunköprü karayolu Kavacık mevkiinde M.Ç. yönetimindeki 59 NG 799 476 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole girdi. Kazada sürücü M.Ç. ile yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.