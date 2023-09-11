Edirne'de otomobil ve panelvan çarpıştı: 3 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edirne'de otomobil ve panelvan çarpıştı: 3 yaralı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ensaray Zirve Konutları istikametinden gelen H.Ç. yönetimindeki 22 ACD 460 plakalı panelvan ve Felek Sokak üzerinde seyreden E.E.U. yönetimindeki 34 FJJ 366 plakalı otomobil, Mehmet Gemici Caddesi’nde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırıma çıkarak kaldırımda yürüyen S.Ç. ve P.B.’ye çarptı. Kazada S.Ç. ve P.B. ile panelvanda yolcu olarak bulunan V.Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.