Edirne'de otomobile çarpan motosikletli yaralandı

Edirne'de yayaya yol veren otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edirne'de otomobile çarpan motosikletli yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Edirne’de yayaya yol veren otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şükrüpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eniz K. kontrolündeki 22 ACM 619 plakalı motosiklet, yayalara yol veren otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü Eniz K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yararlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.