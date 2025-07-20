Edirne'de otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı

Edirne'nin Havsa ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edirne'de otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’nin Havsa ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edirne’nin Havsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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