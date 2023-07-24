Edirne'de otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı
Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edirne’de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolunda meydana geldi. Birkan T. idaresindeki 22 ACK 398 plakalı motosiklet, Murat K. yönetimindeki 34 BZU 424 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletli kurye yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.