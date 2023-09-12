Edirne'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Uzunköprü Tekel Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tekel Sokak yolu güzergahında S.K, idaresindeki 34 BOB 333 plakalı otomobil ile ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki tescilsiz motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis’e haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan motosiklet sürücüsünü Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne götürdü. Bölgeye gelen polis ekipleri ise yaptığı araştırmalar ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemesinin ardından motosiklet sürücüsünün ters istikamete gittiğini fark etti. Araç sürücüsü S.K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.