Edirne'de otomobiller çarpıştı: 7 yaralı

Edirne'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Edirne’nin Kırklareli Kavşağı’nda H.S.’nin kullandığı 35 AU 8902 plakalı otomobil ile E.G. idaresindeki 34 MYB 210 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

