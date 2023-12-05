Edirne'de park halindeki kamyon alev alev yandı

Edirne'de park halindeki kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Edirne'de park halindeki kamyon alev alev yandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Edirne’de park halindeki kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Olay, Edirne’nin Uzunköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyon, park halinde iken henüz bilinmeyen bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.