Edirne'de polis ekiplerinden Kurban Bayramı öncesi sıkı denetim

Edirne’de polis ekiplerince Kurban Bayramı nedeniyle karayolu ile seyahat edecek vatandaşlara emniyet kemeri kullanılmasının önemine ilişkin bilgilendirerek, denetimlerini arttırdı.

Edirne’de polis ekiplerince Kurban Bayramı nedeniyle karayolu ile seyahat edecek vatandaşların emniyet kemeri kullanmasının önemine dikkat çekilmesi amacıyla ’Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz’ mottosuyla denetim yapıldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm yurtta olduğu gibi Edirne’de de trafik denetimleri sürüyor. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri otogarda emniyet kemeri denetimi gerçekleştirerek hem sürücüleri hem de yolcuları emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirdi.

Otogarda yolculara emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi veren polis ekipleri çocuklara ise boyama kitabı dağıttı. Otobüs Şoförü Tuncay Aktaş, polislerinde kendilerinin de yolcuları emniyet kemeri takması yönünde uyardığını söyledi.

"Emniyet Kemeri hayat kurtarır"

Kemer kullanımına dikkat ettiklerini belirten Aktaş, “Tek tek kontrol ediyor muavin arkadaşımız. Şimdi zaten kazaların geneline bakıldığında emniyet kemeri gerçekten çok önemli. Otobüslerde zaten Allah göstermesin kaza yapıldığında hani ezilme büzülme olmuyor. İşte yani çarpmadan dolayı, bunda en önemli şey emniyet kemeri. Takılı olduğunda bir şey olmaz, kayıp olmaz. Her araçta önemli madde, oturduğunda ilk takılması gereken, uygulanması gereken emniyet kemeri takıyorsunuz. Emniyet kemeri hayat kurtarır” dedi.

Yolculardan Semra Özkan, emniyet kemeri takılması konusunda önlem alınması gerektiğine dikkat çekti. Özellikle çocuklu arabalarda çocuklara emniyet kemerlerini takılması gerektiğini aktaran Özkan, "Yaz ayı boyunca çok kazalar oluyor. Bayramlarda çok kazalar oluyor. Lütfen takalım. Canımızı garantiye alalım” dedi.

Yolculardan Çağla Tigu da emniyet kemerinin önemini anlattı. Tigu, kendisinin de her zaman emniyet kemerini taktığını belirterek, “Sıkça otobüse biniyorum. Genel olarak takmaya çalışıyorum. Emniyet kemerinizi takın” diyerek kemer takmayanlara çağrıda bulundu.

Ekipler denetimin ardından otogarda bilgilendirme broşürü dağıttı ve vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

Emniyet kemeri denetimlerinin bayram boyunca devam edeceği belirtildi.