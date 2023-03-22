Edirne'de polis ekiplerine elektronik kelepçe aktivasyon eğitimi verildi

Edirne’de aile içi şiddet bürolarında görevli personele ’aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele ve elektronik kelepçe aktivasyon temel eğitimi’ verildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü merkez ve ilçelerinde aile içi şiddet bürolarında görevli 18 personele yönelik düzenlenen eğitimde çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı. Bu çerçevede kadın-erkek eşitliği, kadına yönelik şiddet, şiddet mağduru ile görüşme, şiddet uygulayanla görüşme teknikleri, kadına yönelik şiddet konusunda sunulan hizmetler, polisin rolü ve sorumlulukları, mağdur ünitelerinin şahıslara teslimi ve aktif edilmesi gibi konularda eğitim verildi.

Türkiye’de, 2015 yılında uygulamaya konan elektronik kelepçe, kadınların sosyal hayattaki özgürlüğüne kavuşmasına katkı sağlıyor. Uygulamayayla, şiddet uygulayan kişiler, mahkemeden alınan kararla ayak bileğine elektronik kelepçe takılarak izlenebiliyor. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ekiplerince takılan elektronik kelepçeler, Elektronik İzleme Merkezi’nden 7 gün 24 saat esasına göre takip ediliyor.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadeleye ilişkin çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.