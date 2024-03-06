Edirne'de porselen yüklü tır devrildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yolunda porselen yüklü tır devrildi.

Edirne'de porselen yüklü tır devrildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yolunda porselen yüklü tır devrildi.

Kaza, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan yüklediği porselen yükünü Avrupa’ya ulaştırmak için yola çıkan S.A. yönetimindeki 34 VUF 77 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, porselen yükünde maddi hasar meydana geldi. Yan yatan tır vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.