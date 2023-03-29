Edirne'de roket tasarlayan üniversiteliler finalde yarışacak

TEKNOFEST 2023’te düzenlenecek “Dikey İnişli Roket Yarışması” için yaklaşık 5 ayda tasarladıkları roketin atış hazırlık raporunu tamamlayan ve 56 üniversite arasından 2. olan Trakya Üniversitesi Meriç Roket Takımı öğrencileri, bu başarıyı şampiyonlukla taçlandırmak istiyor.

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri Meriç Roket Takımı, 5 ayda ürettiği roket ile TEKNOFEST ’Dikey İnişli Roket Yarışması’nın ’Atışa Hazırlık’ aşamasında 2’nci oldu ve finalde yarışmaya hak kazandı. Danışman hocaları ile birlikte Rektör Erhan Tabakoğlu’nu ziyaret eden öğrenciler, çalışmalarını büyük bir mutlulukla anlattı.

TEKNOFEST’in üniversite gençliğinde büyük heyecan uyandırdığını söyleyen Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, bu sene 15 ayrı takımın farklı kategorilerde yarıştığını aktardı.

“Dikey inişli roket projesi 2’nci oldu”

56 proje arasından 2’nci olarak yarışmaya hak kazandığını belirten Rektör Tabakoğlu, bunun dikey inişli roket projesi olduğunu ifade etti.

Bunun dünyada çok yeni bir sektör olduğunu öğrendiklerini söyleyen Tabakoğlu, “farklı disiplinlerden gencecik mühendislik öğrencilerinin böyle bir proje ile ödül almasından gurur duyduk” dedi.

“Bu yarışmalar 2 yıldır Türkiye’de yapılıyor”

Yarışmaların 2 yıldır düzenlendiğini söyleyen Mühendislik Fakültesi Dekanı ve rektör yardımcısı Metin Aydoğdu, “Bu sene öğrencilerimiz çok istekli. 15 takım katıldı. Öğrencilerimizin başarılı olması için her türlü desteği veriyoruz” dedi.

2-5 Nisan arasında deneme testleri yapılacağını söyleyen Aydoğdu, bu aşamayı başarı ile geçenlerin final yarışlarına katılacağını belirtti. Roket takımından Atahan Güne, 5 ay gibi kısa bir sürede bu roketi tamamladıklarını belirtti. Roketi kısa sürede tamamladıklarını ve okulun çok büyük destek gösterdiğini aktaran Güne, emeği geçenlere ve destek olanlara teşekkür etti.

Trakya üniversitesi makine mühendisliği son sınıf öğrencisi Aleyna Elmas Kaya, 5 ay gibi kısa bir sürede sınav haftası ile çakışan dönemlere rağmen yemeden, içmeden, uyumadan büyük çaba gösterdiklerini ve hem sınavlarını verdiklerini hem de roketi başarıyla yaptıklarını ifade etti.

2-5 Nisan tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek deneme atışlarına katılıp sonra da finalde ter dökecek öğrenciler, yarışmada birinci olmayı hedefliyor.