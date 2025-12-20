Edirne'de Roman gecesinde Trakya gelenekleri canlandırılıp, 9/8 oynandı

Edirne’de düzenlenen Roman gecesinde sandıklardan çıkarılan annelerin ve ninelerin kıyafetleri giyilerek, Trakya gelenekleri canlandırıldı.

Edirne’de bir araya gelen kadınlar unutulmaya yüz tutmuş Trakya kıyafetlerini yeniden gün yüzüne çıkardı. Sandıklarda hatıra olarak saklanan şalvarlar, yelekler, çemberler ve çeşit çeşit kıyafetler yıllar sonra yeniden giyildi.

Rengarenk kıyafetler giyen kadınlar, Trakya’nın geleneksel gelin kınası adetini de canlandırdı. Gece için hazırlanan geline kına vuran kadınlar, ayrıca komşuluk ilişkilerine dikkat çekmek için bahçeye çamaşır serdikleri esnada dahi çay ve çekirdek eşliğinde sohbet ettiklerini canlandırdı.

Ardından Trakya müzikleri eşliğinde oynayan kadınlar, gece boyunca doyasıya eğlendi.