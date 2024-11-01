Edirne'de Rumeli kıyafetlerinden oluşan defile ilgi gördü

Edirne'de Rumeli kültürüne ait kıyafetlerin sergilendiği defile büyük beğeni topladı.

Edirne'de Rumeli kıyafetlerinden oluşan defile ilgi gördü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Edirne’de Rumeli kültürüne ait kıyafetlerin sergilendiği defile büyük beğeni topladı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin yer aldığı tarihi tren garında düzenlenen Gastronomi Festivali’nde "Rumeli’den Esintiler" defilesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 yıl süren çalışmalar neticesinde hazırlanan Rumeli kültürüne ait kıyafetler, festivalde sergilendi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Üniversite öğrencileri tarafından giyilen kıyafetler ve oynan halk oyunları izleyenler tarafından yoğun ilgi gördü. 100. Yıl Marşı eşliğinde bayrak geçidiyle sona eren defile ayakta alkışlandı.