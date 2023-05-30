Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Edirne'de sağanak etkili oldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer

Edirne’de aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Edirne’de, öğle saatlerinden sonra aniden bastıran sağanak yağış, şehir genelinde etkili oldu. Edirne’de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslandı. Yollarda ve caddelerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Sağanak yağış sebebiyle yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, tedbir alarak şemsiyeleriyle dışarı çıkan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtuldu. Yağmurdan kaçarak saçak altılarında bekleyen vatandaşlar ise yağmurun dinmesini bekledi.