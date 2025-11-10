Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de aniden başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de sağanak etkili oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Edirne’de aniden başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle bazı cadde ve kaldırımlarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçak altları ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Trafikte ilerleyen sürücüler ise aniden bastıran sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.