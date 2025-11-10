Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de aniden başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Edirne’de aniden başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle bazı cadde ve kaldırımlarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçak altları ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.
Trafikte ilerleyen sürücüler ise aniden bastıran sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.
Yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.