Edirne'de sağanak sonrası evleri su bastı

Edirne’de şiddetli sağanak nedeniyle rögarın taşması sonucu su basan evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Edirne’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkez Avarız köyünde rögarlar taştı. Köydeki iki evi su basarken, evlerden birindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi, kovalar ve çekpaslarla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Evini su basan Didem Tuna Erdemir, "Geçen yıl da rögar taşması sonucu evimizi su basmıştı, bu yıl da evimizi su bastı. Şu an gördüğünüz gibi ev hayvanların pislikleriyle dolu. Edirne Valiliği’ne bağlı İl Özel İdare Müdürlüğü’nün yaşanan bu soruna çözüm bulmasını istiyoruz. Geçen sene aldığımız eşyalar, kullanamadan bu taşkında yine zarar gördü" dedi.