Edirne'de sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

Edirne'de aniden bastıran şiddetli sağanak vatandaşlara ve trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.

Edirne'de sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
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Edirne’de aniden bastıran şiddetli sağanak vatandaşlara ve trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.

Edirne’de akşam saatlerinde başlayan yağış sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikteki sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. Şiddetli yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, pasaj içlerine, mağazalara ve çatı altlarına sığındı. Yağışın gecenin ilerleyen saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.