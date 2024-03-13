Edirne'de sağanak ve dolu etkili oldu

Edirne'de etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Bodrum katında bulunan bazı evleri ise su bastı.

Edirne'de sağanak ve dolu etkili oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Edirne’de etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Bodrum katında bulunan bazı evleri ise su bastı.

Edirne merkez ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olan şiddetli sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yollar ise kısa sürede göle döndü. Trafikte ilerleyen araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Bazı apartmanların bodrum katındaki evleri ise su bastı.

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Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın belli aralıklarla etkili olması bekleniyor.