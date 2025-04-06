Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

Edirne’de etkili olan şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne’de gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte ise yoğunluk yaşandı. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak, dikkatli olmaları konusunda sürücüleri uyardı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da ıslanmamak için kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı.