Edirne'de sağanak yağış zor anlar yaşattı

Edirne’de aniden bastıran yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Edirne’de etkili olan sağanak sebebiyle yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Edirne’de aniden bastıran şiddetli sağanak yağış bazı işyerlerinde su baskınına sebep oldu. Şehir merkezinin birçok yerinde ise rögar kapaklarının yerinde çıkması sebebiyle bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için tentelerin altında beklerken bazıları ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Ayrıca bu yıl 662’ncisi gerçekleştirilen Tarih Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı’nda ise stantlarda bekleyen esnaflar ve ziyaretçileri olumsuz etkiledi.

Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.