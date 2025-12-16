Edirne'de sahte 50 levalar esnafı zor durumda bırakıyor

Edirne'nin en işlek noktalarından biri olan Saraçlar Caddesi'nde hafta sonu yaşanan iş yoğunluğu sırasında bazı esnafa sahte 50 Bulgar levası verildiği iddiası, esnaf arasında tedirginliğe sebep oldu.

Edirne'de sahte 50 levalar esnafı zor durumda bırakıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Edirne’nin en işlek noktalarından biri olan Saraçlar Caddesi’nde hafta sonu yaşanan iş yoğunluğu sırasında bazı esnafa sahte 50 Bulgar levası verildiği iddiası, esnaf arasında tedirginliğe sebep oldu.

Yaşanan olayın ardından sahte olduğu anlaşılan 50 levayı yırtan bir esnaf, "Zaten zor günler geçiriyoruz. 50 leva yaklaşık bin 250 lira yapıyor. Bütün gün o kadar para kazanmadık" diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Daha önce benzer bir durumla karşılaşmadıklarını ifade eden esnaf, özellikle yabancı para ile yapılan alışverişlerde dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, diğer iş yeri sahiplerini uyardı.