Edirne'de şehit polisler için mevlit okutuldu

Edirne’de, Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde tarihi Üç Şerefeli Camii’nde şehitler için mevlit okutuldu.

Edirne’de Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde cuma namazı öncesi şehit emniyet mensupları için mevlit okutuldu. Cuma namazı öncesi Üç Şerefeli Camii İmam Hatibi Emin Eneç ve müezzinler tarafından ilahiler okunarak, dua edildi. Müftü Yardımcısı Adem Özsoy da Kur’an-ı Kerim okudu. Ardından şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu.

Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümünü bu yıl yaşanan depremlerden dolayı buruk kutladıklarını söyleyen Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, her yıl polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Bu hafta içerisinde çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Alçalar, "Şehit ailelerimizi evlerinde ziyaret ettik. Bütün Türkiye’de aynı anda bu etkinlikler yapılıyor. Şehitlerimizin anneleri, babaları ve çocukları ziyaret ediliyor. Bugün de şehitlerimiz için mevlit okuttuk. 10 Nisan’da şehitlerimizi kabirlerinde ziyaret edeceğiz, çelenk koyacağız. Bu sene bu etkinlikleri deprem felaketi nedeniyle biraz buruk kutluyoruz" dedi.

Düzenlenen mevlit programına Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, kurum müdürleri, polisler, gaziler, şehit polislerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.