Edirne'de şehitler için Mevlid-i Şerif okundu

Edirne’de, Gürcistan’da düşen askeri uçakta şehit olan 20 asker için Mevlid-i Şerif okundu.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye hareket eden C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu şehit olan 20 asker ve Çanakkale’den kalkarak bakım için Hırvatistan’a giden Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için Edirne’de Mevlid-i Şerif okunarak, pilav-ayran dağıtıldı. Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Lalapaşa Camii’nde cuma namazı sonrası organize edilen mevlidin ardından Gülşeni Dergahı’nda 350 kişiye pilav ve ayran ikramı yapıldı. Programda şehitler için dua edilip, uzun süre niyazda bulunuldu.

Hasan Yel adlı vatandaş, "Türkiye’nin başı sağ olsun. Hepimiz üzüntülüyüz, televizyona bakamıyoruz" dedi.

Cenk Dilmeç, "Uçak kazasından dolayı çok üzgünüz. Valiliğimiz güzel bir proje yapıyor her hafta burada. Bu haftaki projemiz de bu uçak kazasında hayatını kaybeden şehitlerimiz için yapılmış. Çok güzel bir uygulama. Türkiye büyük bir yas içerisinde. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Halil Koç ise, "Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Allah bu acıyı kimseye göstermesin ama ne mutlu şehit olana. Allah onları Peygamberimize komşu eylesin" dedi.