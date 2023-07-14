Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7’nci yılında Edirne’de şehitler için mevlit okutuldu.

Edirne’de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla hain darbe girişiminde şehit olanlar ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. 2016 yılında FETÖ’nün hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için Edirne’de Lari Camii’nde mevlit okutuldu. Edirne Valiliği ve İl Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından düzenlenen programa cami cemaati katıldı. Lari Camii’ndeki program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlit-i Şerif ve duaların okunduğu programın ardından daha sonra camii bahçesinde şehitler için yapılan dua sonrası ikramlarla son buldu.