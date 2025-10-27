Edirne'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Edirne'nin Meriç ilçesinde seyir halindeki yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Meriç ilçesinde S.Ö. idaresindeki otomobil seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangında yaralanan kimse olmazken, jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.