Edirne'de seyir halindeki ticari araç site bahçesine girdi

Edirne’de kontrolden çıkan bir ticari araç site bahçesine girdi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, üç araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi’nde, Prof. Dr. Türkan Saylan Bulvarı’ndan Naim Süleymanoğlu Caddesi’ne doğru seyir halinde olan M.Z. idaresindeki yaptığı 22 ADP 004 plakalı ticari araç, döner kavşağa geldiği sırada kontrolden çıkarak TOKİ konutları D bloklarının site bahçesine girdi. Araç, park halindeki 10 ACA 727 plakalı park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç bulunduğu yerden kayarken, bahçedeki bir ağacın devrilmesi sonucu 22 ADR 070 plakalı otomobil de zarar gördü. Kazada yaralanan olmazken, olay yerine gelen trafik ekipleri inceleme yaptı. Kaza anı sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan, kazaya karışan sürücünün babası da olay yerine gelerek oğluna sert bir dille çıkıştı ve daha dikkatli araç kullanması konusunda uyarılarda bulundu.

Olay sırasında site sakinlerinden Nagehan Yavuz isimli kadın ise bahçede yaprak toplarken büyük bir gürültüyle aracın bahçeye girdiğini ve çarpma sesleriyle irkildiğini söyledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.