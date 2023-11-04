Edirne'de şiddetli fırtına, çatılar arabanın üzerine uçtu
Edirne'de şiddetli fırtına nedeniyle kopan çatılar park halindeki aracın üzerine uçtu.
Edirne’de şiddetli fırtına nedeniyle kopan çatılar park halindeki aracın üzerine uçtu.
Edirne’de şiddetli fırtına ve sağanak etkili oluyor. 1 Murat Mahallesi’nde bir evin çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu. Park halindeki bir aracın üzerine düşen çatı, araçta hasara neden oldu. O esnada araçta kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Fırtına etkisini sürdürüyor.