Edirne'de şiddetli fırtına, çatılar arabanın üzerine uçtu

Edirne'de şiddetli fırtına nedeniyle kopan çatılar park halindeki aracın üzerine uçtu.

Edirne'de şiddetli fırtına, çatılar arabanın üzerine uçtu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Edirne’de şiddetli fırtına nedeniyle kopan çatılar park halindeki aracın üzerine uçtu.

Edirne’de şiddetli fırtına ve sağanak etkili oluyor. 1 Murat Mahallesi’nde bir evin çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu. Park halindeki bir aracın üzerine düşen çatı, araçta hasara neden oldu. O esnada araçta kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Fırtına etkisini sürdürüyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman