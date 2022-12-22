Edirne'de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Edirne’de yaşanan silahlı kavga sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Edirne Nişancıpaşa Mahallesi Abdullah Yardım Sokak’ta meydana geldi.

Evinin önüne konuşmak için çıkan O.T. bir süre sonra yanına gelen D.Ş ile aralarında tartışma çıktı. Sokakta yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, D.Ş. silahıyla O.T’ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan O.T. Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi bulmak için inceleme başlattı.