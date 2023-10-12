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- Edirne'de silahlı kavgada babanın ağır yaralandığı, oğlunun öldüğü olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
Edirne'de silahlı kavgada babanın ağır yaralandığı, oğlunun öldüğü olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
Edirne'de geçtiğimiz günlerde 1 kinin öldüğü ve bir kişinin ise ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edirne’de geçtiğimiz günlerde 1 kinin öldüğü ve bir kişinin ise ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edirne’nin Umurbey Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kavgada baba ağır olarak hastaneye kaldırılmış, oğlu ise hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen cinayet şüphelilerinden O.B, kardeşi E.B. ve D.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.