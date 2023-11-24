Edirne'de sis etkili oldu, tarihi simgeler gözden kayboldu

Edirne’de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Selimiye Camii başta olmak üzere kentin tarihi simgelerinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Edirne’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü, Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii ve tarihi köprüler gözden kayboldu.

Edirne, sabah saatlerinde yoğun sisin etkisine girdi. Hava sıcaklığının 11 derece olduğu kentte, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Kentin simgelerinden olan tarihi Selimiye Camii, sis nedeniyle görünmez hale geldi. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekerken, polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem aldı. Yayalar, yolun karşısına geçerken dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

Sisin etkisiyle kentin tarihi simgelerinde kartpostallık görüntüler oluştu. Bu durumu fırsat bilen fotoğraf sanatçıları da sabahın erken saatlerinde bu anı fotoğraflamak için birbiriyle yarıştı.

Tarihi Tunca Nehri’ni fotoğraflayan Fotoğraf Sanatçısı Turhan Ülgüdür, sisle birlikte oluşan bu görüntüyü kaçırmak istemediklerini ve arşiv fotoğraflar elde etmek için sahaya çıktıklarını söyledi.

Vatandaşlardan İrfan Gürcü, kışın kendisini göstermeye başlamasıyla birlikte sisli havaların etkili olduğunu aktardı.