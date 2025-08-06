Edirne'de şok uygulama: 275 kişi ve 120 araç sorgulandı

EDİRNE (İHA) – Edirne’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği şok uygulamada çok sayıda araç ve sürücü Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusuna tabi tutuldu.

Edirne’de 13 ekip ve 27 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 275 şahıs ve 120 araç sorgulanırken, 3 araç trafikten men edildi. Trafik ekipleri, özellikle motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Yönetmeliğe aykırı davranan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Uygulama noktasını uzaktan izleyen bazı vatandaşlar, denetimlerin yerinde olduğunu belirterek, Edirne’nin huzur ve güvenliği için yapılan çalışmaları desteklediklerini ifade etti.

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "Edirne’mizin huzur ve güvenliği için kimlik kontrolleri, aranan şahısların tespiti, suç aletlerinin veya suçta kullanılmaya elverişli her türlü materyalin belirlenmesi amacıyla personelimizle sahadayız. Halkımız müsterih olsun. Edirne polisi olarak Edirne’nin her gününü daha güvenli hale getirmek için buradayız, bu iddiadayız ve 24 saat bunun için görev başındayız" dedi.