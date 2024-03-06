Edirne'de son 2 ayda 2 bin 289 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Valisi Yunus Sezer, kent genelinde asayiş, trafik ve gümrüklerdeki çalışmalarla ilgili gerçekleştirdiği değerlendirme toplantında son 2 ay içerisinde 2 bin 289 düzensiz göçmen yakalandığını açıkladı.

Edirne Valiliği toplantı salonunda Vali Yunus Sezer öncülüğünde kent genelindeki çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Edirne’nin sınır il olması nedeniyle göçmen kaçakçılığı açısından ve göçmenlerin geçişi açısından bir transit il konumunda olduğuna dikkat çeken Vali Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ve sınır kapılarında ortaya koyulan kararlı mücadelenin sayesinde kentteki göçmen hareketliliğinde yüzde 90 oranında azalma olduğunu ve son 2 ayda 2 bin 289 düzensiz göçmen yakalandığını duyurdu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin güvenlik ve asayişi ile ilgili emniyet, jandarma, başsavcılık, sahil güvenlik, gümrük bölge müdürlüğü ve ilçe kaymakamlarının katılımı ile yaptıkları aylık değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Edirne’de geride kalan son 2 ayda yaşanan asayiş olayları ile ilgili açıklamada bulunan Vali Yunus Sezer, düzensiz göçle mücadeledeki başarıya da değinerek yüzde 90 oranında azalma olduğunu 2 bin 289 düzensiz göçmen yakalandığını ve organizatörlerle ilgili de son 2 ayda yapılan operasyonlarda 84 kişinin yakalandığını duyurdu.

"Göçmen hareketliliği yüzde 90 oranında azaldı"

Edirne’nin sınır il olması nedeniyle göçmen kaçakçılığı açısından ve göçmenlerin geçişi açısından bir transit il konumunda olduğuna dikkat çeken Vali Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ve sınır kapılarında ortaya koyulan kararlı mücadele sayesinde kentteki göçmen hareketliliğinde yüzde 90 oranında azalma olduğunu ifade etti.

Son 2 aylık süreçte 2 bin 289 göçmen yakalandığını belirten Vali Sezer, organizatörlerle ilgili de operasyonlar gerçekleştirildiğini ve 84 organizatör yakalandığını aktardı.

Yakalama kararı olanların ve örgüt mensuplarının da sınır kapılarını kullanarak ülkeyi terk etmeye çalıştığına değinen Vali Sezer, bununla ilgili olarak da önemli çalışmalar yapıldığını ve 98 örgüt üyesinin yurt dışına çıkarken yakalandığını belirtti.

Edirne’de 4 sınır kapısı olduğunu belirten Vali Yunus Sezer, Avrupa’ya sınır olması sebebiyle göçmenlerin de geçiş güzergahı olarak kullandığı bir il konumunda olması sebebiyle burayla ilgili olarak huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında çeşitli tedbirler aldıklarını ve bu tedbirleri arttırdıklarını ifade etti.

"2 aylık dönemde 318 bin 500 gümrük kaçağı malzeme yakalandı"

2024 yılına bakıldığında son 2 aylık dönemde 318 bin 500 gümrük kaçağı malzeme yakalandığını duyuran Vali Sezer, bu oranın geçen yılın yaklaşık 3’te birine tekamül ettiğini ve bunun ekonomik değerinin 500 milyon civarında olduğunu vurguladı.

"Yakalama oranında yüzde 116 artış var"

Gümrük kapılarında tüm kolluk kuvvetleriyle yüksek bir koordinasyon söz konusu olduğunu belirten Vali Sezer, gümrük kapılarında 2024 yılı itibariyle hem esrar, hem kokain, hem de diğer sentetik uyuşturucularda yüksek oranda ve geçen yıla oranla yakalamada yüzde 116 bir artış olduğunu ifade etti.

50.5 kilogram esrar, 176 kilo 676 gram kokain malzemesi, 6 kilogram metamfetamin denilen uyuşturucu sentetik ecza yakalandığını söyleyen Vali Sezer, geçen yıla oranla neredeyse yüzde 3’te bir kısmının 2 ayda yakalandığını belirtti. Gümrük ile ilgili yakalanan kaçak malzemelere bakıldığında elektronik sigaradan değerli maden denilen 235 kilograma yakın altına kadar ülkeye girerken yakalandığını belirten Vali Sezer, gümrükte bu noktada yoğun bir çalışma yapıldığını ifade etti.

"132 şahsa işlem yapıldı, 13’ü tutuklandı"

Uyuşturucuyla ve bağımlılıkla mücadele konusunda tedbirleri arttırdıklarını söyleyen Vali Sezer, bu noktada son 2 ayda 615 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 132 şahsa işlem yapıldığını, 13 şahsın da tutuklandığını vurguladı.

"Hırsızlık olaylarında yüzde 63’lük bir azalma var"

Hırsızlıkla mücadele ile ilgili de önemli tedbirler alarak çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Vali Sezer, geçen yılın aynı dönemine göre hırsızlık noktasında yüzde 63’lük bir azalma söz konusu olduğunu aktardı.

"Turist sayısı her geçen yıl artıyor"

2024 yılında bu dört gümrük kapısından 354 bin 916 araç girişi, 371 bin 306 araç çıkışı olduğunu söyleyen Vali Sezer, 805 bin 148 yolcu girişi, 856 bin 849 yolcu çıkışı gerçekleştiğini belirtti. Vali Sezer, geçen yıla oranla bakıldığında araç ve yolcu giriş-çıkışlarında yüzde 17’lik bir artış yaşandığını vurguladı.

Geçen yıl 6 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turistin Edirne’ye giriş yaptığını belirten Vali Sezer, gümrük kapılarının yoğunluğunun her geçen yıl üzerine koyarak yaklaşık yüzde 10 ile yüzde 15 arasında artış gösterdiğine değindi.