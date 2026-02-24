Edirne'de sular altında kalan yerleşim alanları ve çiftlikler havadan görüntülendi

Edirne’de etkili olan yağışlar ve Bulgaristan’daki barajlardan bırakılan sular nedeniyle Meriç Nehri’nde yaşanan taşkın sonrası sular altında kalan yerleşim yerleri havadan görüntülendi.

Edirne’de Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyeleri alarm düzeyinde seyrederken, özellikle nehir kenarlarına yakın alanda bulunan birçok yerleşim yeri ve çiftliğin yaşanan taşkın sonrası sular altında kaldığı görüldü. AFAD ekipleri, mahsur kalan hayvanları kurtarmaya çalışırken, köprü mevkilerinde polis ve jandarma tarafından tedbir alındı.

Taşkın sebebiyle bazı tarihi köprüler ulaşıma kapatıldı. İpsala Ovası’nda ise taşkın suyunun tarım arazilerinde geniş bir alana yayıldığı öğrenildi.

AFAD ekipleri botlarla kurtarma çalışmalarını sürdürürken, sular altında kalan yerleşim alanları ve çiftlikler havadan görüntülendi.