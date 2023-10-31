Edirne'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Edirne'de minibüs durağına bırakılan ve çevre güvenliği alınarak bomba imha görevlisi tarafından fünye ile patlatılan çantadan kıyafet ve kitaplar çıktı.

Edirne'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Edirne’de minibüs durağına bırakılan ve çevre güvenliği alınarak bomba imha görevlisi tarafından fünye ile patlatılan çantadan kıyafet ve kitaplar çıktı.

Edirne’nin Atatürk Bulvarı’nda minibüs durağında bırakılmış çantayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çantanın bulunduğu caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Çantanın yanına gelen bomba imha görevlisi, yerleştirdiği fünyeyi kontrollü şekilde patlattı. Çantanın içinden erkek kıyafetleri ve kitaplar çıktı. Çantayı kimin bıraktığı konusunda araştırmalar sürdürülüyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman