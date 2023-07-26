Edirne'de taksinin üstüne devrilen ağaç 2 saat boyunca trafiği kapattı

Edirne’de trafiğin en yoğun olduğu Kıyık Caddesi’nde ticari taksinin üzerine devrilen ağaç, yaklaşık 2 saat boyunca trafik akışını engelledi.

Olay, Edirne Babademirtaş Mahallesi Kıyık Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin en kalabalık caddelerinden biri olan Kıyık Caddesi’nde kaldırımda yayaların ve yoldan araçların geçtiği esnada bir ağaç doğal sebeplerden dolayı devrildi. Ağacın devrilmesinin ardından bir ticari takside ise maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç nedeniyle yol, yaklaşık 2 saat boyunca kapalı kaldı. Ayrıca, aynı yerde devrilmek üzere olan başka bir ağaç ise kesilip, iş makinesi yardımıyla kamyona yüklenerek yoldan kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşlar ve esnaf, belediye ekiplerinin tehlike oluşturan ağaçlar için önlem alması gerektiğini belirtti.