Edirne'de tarımsal sulama projesine 30 milyon liralık bütçe ayrıldı

Edirne’de modern sulamayı artırmak için 22 bin 500 dekarlık tarım arazisi suya kavuşturuluyor. Vali Yardımcısı Ciğerci, bu yıl 14 tarımsal sulama projesine yaklaşık 30 milyon liralık bütçe ayırdıklarını ifade etti.

Edirne İl Özel İdaresinin hayata geçirdiği 14 tarımsal sulama projesiyle 22 bin 500 dekarlık tarım arazisi suya kavuşturuluyor. Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel idaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Havsa ilçesine bağlı Tahal köyünde Kaymakam İsmail Hakkı Batı ve çiftçilerle bir araya gelerek sulaması devam eden tarım arazisinde incelemelerde bulundu. Vali Yardımcısı Ciğerci, bu yıl 14 tarımsal sulama projesine yaklaşık 30 milyon liralık bütçe ayırdıklarını ifade etti.

“Tarımsal sulamada çok önem arz ediyor”

Ciğerci, Edirne’nin tarımsal sulama için çok önemli olduğunu ifade ederek, “Tarımdan elde edilen geliri yükseltmek için sulanabilir tarım arazisi miktarını artırdık. Edirne’nin tarım potansiyeli yüksek bir şehir olduğu için tarımsal sulamada çok önem arz ediyor. İl Özel İdaresi olarak tarımsal sulamaya ayrı bir önem veriyoruz. Bu yıl gerçekleştirilen 14 projeyle köylerimizde çiftçilerimize 22 bin 500 dekarlık bir sulanabilir alan açmış olacağız. Suyun zayi olmadığı kapalı sistem sulama projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede bazı yerlerde açılmış kuyulardan bazı yerlerde ise göletlerden alınan sular kapalı sistemle bağlantı yaparak tarım alanlarını sulamaya açıyoruz. Tarım alanlarının sulamaya açılması ikinci ve alternatif ürünler yetiştirmede çok büyük katkılar sağlıyor. Üreticilerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz.” dedi.