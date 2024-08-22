Edirne'de tarlada 159 bin kök kenevir ele geçirildi

Edirne’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir tarlada 159 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM Şube ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışmalar sonucunda şüpheli M.T’nin tarlasına operasyon düzenlendi. Yapılan kontrolde tartalada 159 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilerek imha edildi.