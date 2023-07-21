Edirne'de tarlada çıkan yangında 100 arı kovanı yandı

Edirne’de tarlada çıkan yangın nedeniyle 100 arı kovanı ve 50’ye yakın saman balyası kül oldu.

Yangın, Edirne’nin merkeze bağlı Demirhanlı Köyünde Mustafa Göktaş’a ait biçilmiş tarlada çıktı. Edinilen bilgiye göre, tarlada biçilmiş samanların balyalar haline getirildiği esnada yangın çıktı. Tarlada yangının çıktığını gören vatandaşlar haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, köylülerde traktörleriyle yangını söndürmek için büyük çaba harcadı. Kovanlarından çıkan arılar sebebiyle yangına müdahale etmekte zorluk çeken itfaiyecilerin yardımına ise bölgedeki diğer gezgin arıcılar yetişti. Gezgin arıcılar, kızgın arıların sokmaması için özel korunaklı kıyafetlerini giyerek yangın söndürme çalışmalarına destek oldu.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası yaklaşık 100 arı kovanı ve 50 saman balyası yandı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.