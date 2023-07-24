Edirne'de tarlada çıkan yangında 250 saman balyası küle döndü

Edirne’de tarlada çıkan yangında yaklaşık 250 balya saman yanarken, itfaiye ekipleri ateşin diğer balyalara sıçramaması için büyük mücadele verdi.

Yangın, Karaağaç Mahallesi’nde Meriç Nehri kenarındaki bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 dönümlük tarlada buğday hasadının ardından balyaların bulunduğu alanda yangın çıktı. Tarladan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk belirlemelere göre tarlada yaklaşık 250 saman balyası yandı. İtfaiye ekipleri ateşin diğer balyalara sıçramaması için ise büyük mücadele verdi.

Polis, yangının çıkış sebebini araştırıyor.