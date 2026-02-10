Edirne'de taşkın riski merkezde azaldı, yayılım Subaşı ve köylere kaydı

Edirne’de 4 gün boyunca etkili olan taşkın artık kırsal alanlarda da etkisini artırdı.

Komşu Bulgaristan’da etkili olan şiddetli yağışlar ve barajlardan yapılan su tahliyeleri nedeniyle Meriç Nehri, Edirne’nin kuzeybatısında yatağından taşarak geniş tarım arazilerini sular altında bıraktı. Kent merkezinde taşkın riski azalırken, tarımsal alanlar ve kırsal bölgelerde su baskınları etkili oldu.

Nehir debileri yüksek seyrediyor

Yetkililerden alınan bilgiye göre Meriç Nehri’nin debisi saniyede 653 metreküp (m/s) olarak ölçülürken, Tunca Nehri’nin debisi ise saniyede 40 metreküp (m/s) seviyesinde bulunuyor. Debilerdeki artışın, özellikle nehir yataklarına yakın alanlarda risk oluşturduğu belirtildi.

Geri tepme güney kesimleri etkiliyor

Taşkının, nehir yatağında oluşan geri tepme (ters akış) nedeniyle özellikle Edirne’nin güney kesimlerinde etkili olduğu ifade edildi. Alçak kotlu bölgelerde tarım arazilerinin su altında kaldığı öğrenildi.

Subaşı’nda yayılım Sendeler mevkiine kadar ulaştı

Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, taşkın sularının bölgede yayılım gösterdiğini ve Sendeler mevkiine kadar ulaştığını belirtti. Belediye ve devlet kurumları ekiplerinin sahada teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.

"Sedde ve suya yaklaşmayın" uyarısı

Başkan Tüfekçi, vatandaşların sedde hatlarına ve suya yakın alanlara yaklaşmamaları, hayvanlarını bu bölgelerden uzak tutmaları gerektiğini vurguladı.