Edirne'de taşkın sonrası hasar gün yüzüne çıktı: Su seviyesi 60 santimetre düştü

Edirne’de etkili olan taşkının ardından hasar gün yüzüne çıktı. Tunca ve Meriç nehirlerinde su seviyeleri gerilerken, suların çekildiği tarım arazileri, bağ evleri ve nehir kıyısındaki alanlarda hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Debiler düşüşe geçti

Yoğun yağışlarla kırmızı alarm seviyesine çıkan nehir debileri düşüşe geçti. Afet uyarı seviyesi sarıya inerken, güncel ölçümlere göre Meriç Nehri Kirişhane ölçüm istasyonunda debi 930 metreküp/saniye olarak kaydedildi. İpsala’da ise debi bin 530 metreküp/saniye seviyesinde ölçüldü. Tunca Nehri’nin debisi 110 metreküp/saniye olarak sarı ikaz seviyesinde seyrediyor.

Yetkililer, Meriç Nehri’nde suyun yaklaşık 60 santimetre çekildiğini bildirdi. Ancak özellikle alçak kotlu bölgelerde suyun tamamen çekilmesinin birkaç gün sürebileceği ifade edildi.

Tarihi köprülerde taşkın izleri

Suların geri çekilmesiyle birlikte tarihi köprülerin çevresinde taşkının etkileri daha görünür hale geldi. Köprü ayaklarına takılan büyük ağaç kütükleri dikkat çekerken, bazı bölgelerde çitlerin devrildiği ve kıyı hattında toprak kaymaları yaşandığı gözlendi.

Nehir kenarındaki çiftlik ve bağ evleri etkilendi

Nehir kenarındaki çiftlikler ve bağ evleri taşkından olumsuz etkilendi. Bahçelerde çamur tabakası oluşurken, bazı yapılarda maddi hasar meydana geldi.

Çiftçi, tarlalarına çamur ve su nedeniyle hâlâ giremediklerini belirterek, ekili alanlarda ciddi zarar oluşmasından endişe duyduklarını dile getirdi. Toprağın yeniden işlenebilir hale gelmesi için zeminin kuruması bekleniyor.

Bölgede temizlik ve teknik inceleme çalışmaları sürerken, ekipler muhtemel risklere karşı saha kontrollerine devam ediyor.