Edirne'de taşkın suları çekiliyor

Edirne’de Tunca ve Meriç nehirlerinde dün başlayan su debisindeki düşüş sürerken, geçtiğimiz hafta yaşanan taşkının izleri ovada hala silinmedi.

Bölgesel yağışlar, kar erimeleri ve Bulgaristan’daki barajlardan yapılan kontrollü su salımı nedeniyle geçtiğimiz hafta Tunca ve Meriç nehirlerinin taşması, çok sayıda köy yolunun ve tarihi köprünün ulaşıma kapanmasına neden olurken, binlerce dekar tarım arazisi de sular altında kaldı. Taşkından en fazla etkilenen bölgeler arasında Bosna köyü ve Demirtaş Ovası yer aldı. Ova genelinde su seviyesinin yer yer 1 buçuk ila 2 metreye yaklaştığı belirtilirken, ekili alanların büyük bölümü zarar gördü. Bosna köyünde arazilerini kontrol eden çiftçi, suyun hâlâ yüksek olduğunu ve tarlalara girmenin mümkün olmadığını söyledi.

"Ekili alanların tamamı gitti"

Taşkından etkilenen üreticilerden Dursun Akpınar, ovada su seviyesinin hızla yükseldiğini anlatarak, "Aşağı yukarı 1 buçuk metreye yakın su var. Ekili alanların tamamı gitti. Çiftçi şu anda ne yapacağını bilmiyor. Sular ne zaman çekilecek belli değil, tekrar ekim yapılabilecek mi, o da belirsiz" dedi.

Bahçesindeki arı kovanlarına dahi ulaşamadığını ifade eden Akpınar, suyun yalnızca tarım alanlarını değil, tarımsal ekipmanları da etkilediğini söyledi. Traktörle araziye girmek istediklerini ancak bunun mümkün olmadığını belirten Akpınar, "Kabinin içine kadar su dolmuş. Araziye girilemiyor. Yarın giderim diyorsun ama su çekilmeden mümkün değil" diye konuştu.

"Nehir yatağı baştan sona temizlenmeli"

Bölgede tarımla geçimini sağlayan çok sayıda üreticinin benzer mağduriyeti yaşadığını belirten Akpınar, taşkının temel nedeninin nehir yatağındaki birikintiler ve adacıklar olduğunu savundu. Özellikle NATO Köprüsü sonrası oluşan adacıkların suyun akışını engellediğini iddia eden Akpınar, suyun burada sıkışarak geri teptiğini ve ovaları doldurduğunu dile getirdi.

Demirtaş Ovası’nda suyun geniş bir alanı kapladığını vurgulayan üreticiler, kalıcı çözümün nehir yatağının kapsamlı şekilde temizlenmesi olduğunu ifade ederek, "Bu senelerdir devam eden bir sorun. Hep günü kurtarmaya yönelik çözümler yapılıyor. Oysa nehir yatağının buradan aşağıya kadar tamamen temizlenmesi şart" dediler.

Su seviyesinin yüksekliğini koruduğu ovada çiftçiler, hem ürün kaybının hem de yeni ekim sürecinin belirsizliğinin endişesini yaşıyor. Üreticiler, ekonomik kaybın büyük olduğunu belirterek, devletin kalıcı bir çözüm üretmesini bekliyor.